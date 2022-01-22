بريانكا شوبرا وزوجها يرزقان بمولودهما الأول من أم بديلة

رزقت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، وزوجها نيك جوناس بمولودهما الأول، عن طريق أم بديلة، يوم السبت الماضي.

وأعلنت كل من النجمة الهندية والتي تبلغ من العمر 39 عاماً، وزوجها جوناس، 29 عاماً، الخبر من خلال حسابهما الرسمي على موقع إنستغرام.

وكتب الزوجان: “يسعدنا أن نؤكد أننا رحبنا بطفل عن طريق بديل. نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا”.

فيما نشر موقع “Daily Mail”، أن مصدراً مقرباً من الزوجين قال إن المولود طفلة، والتي ولدت عن طريق أم بديلة.

وأضاف المصدر: “كان من المفترض أن تتم الولادة في أفريل، لكن انتهى الأمر بالولادة مبكرة، لذا كانت سابقة لأوانها. الطفلة المولودة في المستشفى حالياً. وينتظر الزوجان أن تكون بصحة جيدة بما يكفي للانتقال إلى مستشفى في لوس أنجلوس”.

كما تلقى الزوجان التهاني من الأصدقاء والعائلة، وشعر معجبوهما بسعادة غامرة عند سماع الأخبار.

وكانت بريانكا قد تحدثت في مقابلة مع مجلة “Vanity Fair”، عن تكوين أسرة قائلة: “إنهم جزء كبير من رغبتنا في المستقبل. بنعمة الله، عندما يحدث هذا، سيحدث”.

كما قالت بريانكا لمجلة “Vogue India”: “إن إنجاب طفل على قائمة مهامي. بالنسبة لي، الوطن هو المكان الذي أشعر فيه بالسعادة، طالما لدي الأشخاص الذين أحبهم من حولي”.

كما أكد جوناس، إن إنجاب الأطفال هو شيء يأملان حدوثه قائلا: “نريد بالتأكيد أطفالاً، وعندما يحين الوقت، سيحدث ذلك”.

وتزوجت “بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد قصة حب شغلت السوشيال ميديا والصحافة العالمية. في ديسمبر عام 2018، حيث أقاما حفلتي زفاف أحداهما بالطريقة الهندية والآخرى بالطريقة الأمريكية.