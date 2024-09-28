بريدي موب.. هذا ما يجب فعله عند اختراق حسابكم

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر، عن الخطوات الواجب القيام بها، في حالة تعرض الزبائن لعملية نصب واحتيال وتم اختراق حساب بريدي موب.

وحسب بيان للمؤسسة، فعلى الزبائن الذين تعرضوا لعملية نصب أو احتيال وتم اختراق حساب بريدي موب، التوجه فورا نحو أقرب شباك آلي و إيقاف خدمة التطبيق.

وكانت مؤسسة بريد الجزائر، قد حذّرت زبائنها من مشاركة معلوماتهم الشخصية المتعلقة بالبطاقة الذهبية.

وحسب ما نشرته المؤسسة على صفحتها بـ “فايسبوك”، فلا يجب مشاركة معلوماتكم الشخصية المتعلقة برقم البطاقة الذهبية. والإسم واللقب ورقم CVV.

هذا وسبق وأن تعرض الكثير من الأشخاص لحوادث نصب وسرقة بسبب إعلانات كاذبة على مواقع التواصل الإجتماعي. تطلب إرسال معلومات البطاقة الذهبية.

حيث وبمجرد أن يشارك الأشخاص معلوماتهم الشخصية، أو يرسلون صورا للبطاقة الذهبية تحمل الرقم، لأشخاص مجهولين. يتعرضون لسرقة الأموال الموجودة بحساباتهم.