بريدي موب: هكذا يتم إسترجاع كلمة السر لمن نسيها

قدمت مؤسسة بريد الجزائر، على صفحتها بفايسبوك، نصائح لزبائنها حول كيفية استرجاع كلمة السر لتطبيق “بريدي موب” لمن نسيها.

وجاء في منشور المؤسسة، أن كل من نسي كلمة السر لتطبيق “بريدي موب” عليه تتبع الخطوات التالية:

أولا: الضغط على علامة الاستفهام الموجودة في كلمة السر

ثانيا: إدخال رقم البطاقة الذهبية وتاريخ نهاية الصلاحية

ثالثا: إدخال رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية

وفي الأخير يتم اختيار رقم سري جديد