بريد الجزائر.. إستمرار تدابير دفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي في ظل كورونا

الوطني
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بريد الجزائر.. إستمرار تدابير دفع أجور مستخدمي الوظيف العمومي في ظل كورونا
بقلم نادية بن طاهر

يذكر بريد الجزائر المؤسسات والإدارات العمومية، على استمرارية سريان التدابير المعتمدة منذ بداية جائحة كورونا المتعلقة بضمان عمليات سحب الأجور.

وتكون عملية سحب اجور مستخدمي الوظيف العمومي، دون التنقل الى مكاتب البريد عبر ساع معين اسميا من طرف الهيئة العمومية المعنية.

وبإمكان المؤسسات والجماعات المحلية والإدارات العمومية على مستوى الولايات والدوائر والبلديات، الاتصال بالوحدات الولائية للبريد أو بمكاتب البريد التابعة إليهم من أجل تحديد كيفيات اعتماد الساعي المعين  أيضا كيفيات تنظيم عمليات الدفع.

وكذلك يمكن سحب الأجور عن طريق عون بريد الجزائر، في مقر المؤسسة العمومية، بواسطة جهاز الدفع الالكتروني TPE، والبطاقة الذهبية وذلك بنفس الشروط المطبقة على مستوى الشبابيك.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=863586

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