بريد الجزائر: إطلاق منصتين مخصصتين للبيع الإلكتروني للكتب والطوابع

أعلنت المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر باية حنوفي، عن إطلاق منصتين رقميتين مخصصتين للبيع الإلكتروني للكتب والمؤلفات بالشراكة مع الوكالة الوطنية للنشر والاشهار .وللبيع الإلكتروني للطوابع البريدية.

وقال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي. خلال التوقيع على إتفاق شراكة من طرف المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر حنوفي والمديرة العامة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار سهام درارجة، أن هذه المنصة الإلكترونية “تسمح لمواطنينا عبر الوطن بالحصول على الكتب والمؤلفات التي يمكنهم مطالعتها. واحتمال طلبها والدفع باستخدام البطاقة الإلكترونية “الذهبية” ثم أخذها من مكتب البريد الأقرب من مكان إقامتهم”.

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وأضاف الوزير، أنه بخصوص المنصة الثانية المتمثلة في البيع الالكتروني للطوابع البريدية فهي مخصصة لهواة جمع الطوابع البريدية. الذين يمكنهم الحصول واختيار عددا من الطوابع البريدية.

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