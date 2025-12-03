بريد الجزائر.. اتفاقية لدفع الزكاة إلكترونيا 

وقَّعت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، في إطار التعاون في مجال الزكاة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي المؤسستين لتعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل بين الهيئات العمومية.

وتهدف لدعم وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني لمستحقات الزكاة، عبر تمكين المواطنين من أداء زكاتهم بسهولة وأمان. إضافةً إلى ضمان نقل وتوزيع مختلف البعائث البريدية الخاصة بالديوان عبر شبكة بريد الجزائر.

وهذا من خلال تطبيق “بريدي موب” والمنصات الرقمية التابعة لبريد الجزائر.

وتهدف هذه الشراكة أيضًا إلى تعزيز التكامل بين الطرفين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطن. بما يرسخ التوجه الوطني نحو رقمنة الخدمة العمومية وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني.