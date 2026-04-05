بريد الجزائر: القسائم السنوية 2026 متوفرة عبر المكاتب البريدية إلى غاية 31 ماي

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها اليوم الأحد، عن توفير القسائم السنوية لسنة 2026 بصيغتها الورقية لفائدة أصحاب السيارات السياحية والمركبات النفعية وحافلات نقل المسافرين. وذلك على مستوى جميع المكاتب البريدية عبر التراب الوطني، وإلى غاية 31 ماي 2026.

وجاء في البيان: “تعلن مؤسسة بريد الجزائر إلى كافة أصحاب السيارات السياحية والمركبات النفعية وحافلات نقل المسافرين، أن القسائم السنوية لسنة 2026 متوفرة في صيغتها الورقية على مستوى جميع المكاتب البريدية عبر التراب الوطني، وذلك إلى غاية 31 ماي2026، في إطار تسهيل عملية الاقتناء وضمان انسيابية الخدمة.’

وأكدت المؤسسة حرصها الدائم على تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن للمواطنين اقتناء القسيمة بكل سهولة وأريحية، مع مواصلة جهودها في تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمة عمومية عصرية وفعّالة.