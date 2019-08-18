بريد الجزائر.. المتابعة القضائية لمخربي الموزعات الآلية

نددت مؤسسة بريد الجزائر بشدة الأعمال التخربية التي طالت موزعاتها الآلية “GAB” خلال الآونة الأخيرة، حسب بيان لذات المؤسسة.

وقالت المؤسسة في منشور فايسبوكي عبر صفحتها الرسمية: “إنه لمن المؤسف لمؤسسة بريد الجزائر أن تندد بشدة بالأعمال التخريبية التي طالت موزعاتها الآلية (GAB) خلال الآونة الأخيرة”.

وإعتبر بريد الجزائر أن مثل هذه التصرفات والممارسات “المشينة” التي لاتمت بصلة لعادات ومبادئ الشعب الجزائري، كونها دخيلة على مجتمعنا.

وأضافت ذات الشركة:”وبالرغم من هذا يقوم بعض المنحرفين بالتحامل على هذه الآليات ذات الفائدة والنفع العام وتعريضها للعطب والإتلاف”.

وأكدت المؤسسة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بالمتابعات القضائية، وكذا شتى الطرق القانونية ضد هذه الإعتداءات.