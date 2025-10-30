بريد الجزائر .. انطلاق مسابقة التوظيف

انطلقت، صبيحة اليوم الخميس، مسابقة التوظيف التي أطلقتها مؤسسة بريد الجزائر. وما يميز المسابقة لهذه السنة، انها تتم عبر منصة رقمية دون عناء الحضور والتنقل أو الإجابة على الورقة. وإنما كل مراحل المسابقة تتم عبر رابط رقمي.

وتمكن المترشحون لمسابقة توظيف بريد الجزائر من الولوج إلى المنصة الرقمية في حدود الساعة العاشرة صباحا. للإشارة فإن بعد هذا التوقيت لا يمكن الدخول إلى المنصة.

وسيكون الإمتحان على شكل أسئلة متعددة الاختيارات QCM إجابة واحدة صحيحة. ولا يمكن الانتقال إلى السؤال الموالي إلا بعد اختيار إجابة والضغط على زر “التالي”.

كما وضع بريد الجزائر 90 سؤالا تتوزع على النحو التالي، منصب مكلف بالزبائن 55 سؤالا بمدة امتحان 60 دقيقة. وباقي المناصب 35 سؤالا بمدة امتحان 40 دقيقة. على أن تكون لكل سؤال 60 ثانية للإجابة. وإذا انتهى الوقت دون إجابة ينتقل النظام تلقائيا إلى السؤال الموالي.

ويطلب من كل مترشح أنهى امتحانه قبل الوقت المحدد، عدم محاولة الدخول مجددًا إلى المنصة. إذ تسجل أي محاولة لإعادة الولوج من طرف النظام كمخالفة قد تؤدي إلى الإقصاء النهائي من المسابقة.

ويسمح بالدخول فقط للاطلاع على النتائج ابتداءً من الساعة 15:00 زوالا. كما دعا بريد الجزائر إلى الالتزام بهذه التعليمات حفاظ يجب استعمال جهاز واحد فقط طوال فترة الامتحان إما هاتف ذكي. لوح إلكتروني أو حاسوب. والاستمرار في استخدام نفس الجهاز الذي بدأ به الامتحان حتى نهايته. ومحاولة فتح الامتحان من جهاز آخر قد تؤدي إلى الإقصاء.

وتم تجهيز المنصة بنظام مراقبة آلي لاكتشاف أي سلوك غير مسموح به. حيث يمنع منعا باتا مغادرة صفحة الامتحان. تغيير النافذة أو التطبيق. إغلاق أو إعادة فتح الجلسة. تحديث الصفحة (Reload). وفي حال تكرار المخالفة، يتم الإقصاء الفوري من الامتحان.