بريد الجزائر بسوق أهراس يوفر حافلة متنقلة لسحب رواتب الشرطة

قامت مصالح أمن ولاية سوق أهراس بالتنسيق مع مؤسسة بريد الجزائر بالولاية بالعمل على تسخير حافلة متنقلة، مخصصة لسحب رواتب الشرطة على مستوى أمن الولاية تفاديا لإنتشار وباء كورونا.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية تأتي في إطار التكفل بمستخدمي الأمن الوطني وسلسلة الإجراءات الوقائية المتخذة في سبيل كبح إنتشار فيروس كورونا (COVID 19).

كما تأتي العملية في إطار الشرطة الجوارية والإنفتاح على مختلف المؤسسات ، وتفعيلا لعملية الإتصال الداخلي ، وكإجراء إحترازي يدخل في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا وتقليل الضغط على مؤسسة بريد الجزائر .