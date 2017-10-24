بريد الجزائر .. بطاقاتكم الذهبية متوفرة بمكاتب البريد

دعت مؤسسة “بريد الجزائر” زبائنها إلى التقرب من مكاتب البريد قصد استلام بطاقاتهم الذهبية.

وأكدت المؤسسة توفير البطاقة سيكون تلقائيا لكافة زبائنها الحاملين للبطاقات القديمة قيد الخدمة، حتى الذين لم يسجلوا طلباتهم عبر الإنترنت.

وسيتم توزيعها وإيصالها عبر المكاتب البريدية في العناوين المدونة في دفتر الشيكات أو تلك الموجودة في ملفات حساباتهم البريدية الجارية.

حيث انطلقت العملية بداية من أكتوبر الجاري على أن تنتهي بعد تسليمها كلها، وذلك عبر مكاتب البريد التابعين لها.

لتمكنهم من الإستفادة من الخدمات عبر شبابيك البريد، الموزعات الآلية، فضاء الأنترنت، تطبيقات الهواتف النقالة والدفع الإلكتروني في المستقبل القريب.

وأعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن إنهائها عملية تعميم استعمال البطاقة الذهبية في الموزعات الآلي عبر كل ولايات الوطن مع نهاية السنة.

ويقدر عدد الموزعات المؤهلة حاليا لقراءة البطاقة الذهبية بـ173 موزع وستستمر هذه العملية بطريقة تدريجية.

وبلغ عدد الزبائن الذين قدموا طلبات للحصول على البطاقة الذهبية 2 مليون زبون، فيما يُقدر عدد مستخدمي البطاقة القديمة بـ 5 ملايين مستخدم.