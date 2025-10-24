بريد الجزائر: بلاغ هام بخصوص مسابقة التوظيف

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم بيانا هاما بخصوص تسجيل بعض الحالات الاستثنائية لصعوبات في إيصال الرسائل الإلكترونية لبعض المترشحين.

وأكدت بريد الجزائر أنه تم تسجيل بعض الحالات الاستثنائية لصعوبات في إيصال الرسائل الإلكترونية، بسبب امتلاء صناديق البريد الإلكتروني لبعض المترشحين.

ولهذا تدعو بريد الجزائر جميع المترشحين إلى التحقق من مجلد البريد غير الهام”Spam” وضمان توفر مساحة كافية لاستقبال الرسائل الجديدة، مع متابعة البريد الإلكتروني بانتظام لاستلام اسم المستخدم وكلمة السر.

وبدأت بريد الجزائر، الإثنين الماضي، بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى كافة المترشحين المسجلين في المسابقة الوطنية للتوظيف، والتي تتضمن معلومات الدخول إلى المنصة الرقمية المخصصة لإجراء الامتحان.