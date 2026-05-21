بريد الجزائر : بلاغ هام حول الصراف الآلي “GAB”

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الخميس اعتماد تحديث على واجهة أجهزة الصراف الآلي “GAB”.

وأكد بريد الجزائر في بيانه أن هذا الإجراء جاء في إطار التحسين المستمر لخدماتنا النقدية الإلكترونية.

وابتداءً من اليوم، سيتم التحقق من الرقم السري (PIN) في الشاشة الثانية بعد إدخال البطاقة. وهذا بدلًا من الشاشة الأولى كما كان معمولًا به سابقًا.

والهدف من هذا التحديث هو تقليص مدة إنجاز العمليات، وتحسين أداء وفعالية الخدمات النقدية الإلكترونية، بما يضمن تجربة استعمال أكثر سلاسة وسرعة.