بريد الجزائر.. بلاغ هام لأصحاب هذه البطاقة 

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر اليوم السبت بيانا هاما بخصوص بطاقة الدفع الإلكترونية “كناب- بوسط” CNEP-POSTE.

وأوضحت بريد الجزائر في بيانها عبر حسابها على فيسبوك أن مدة صلاحية بطاقة CNEP-POSTE محددة بثلاث سنوات.

وكان بريد الجزائر قد أعلن عن شروعه في استبدال دفاتر التوفير والاحتياط ببطاقة CNEP Poste، في إطار تحديث الخدمات وتحسين تجربة الزبائن.

وعملية الاستبدال تتم حصريًا في مكتب البريد الذي تم فتح الحساب فيه ، حيث سيستفيد الزبائن من وصل مؤقت يسمح لهم بإجراء معاملاتهم بشكل عادي إلى غاية استلام البطاقة الجديدة.

كما أكد أن هذا الوصل يتضمن كلمة السر الخاصة بمنصة ECNEP، لضمان استمرار الولوج إلى الخدمات الرقمية دون أي انقطاع.