بريد الجزائر.. بلاغ هام لأصحاب هذه الدفاتر 

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الثلاثاء، بيانا مهما لزبائنها أصحاب دفاتر التوفير والاحتياط.

وأوضح بريد الجزائر، عبر حسابه على فيسبوك، أنه سيتم استبدال دفاتر التوفير ببطاقة CNEP Poste.

وأضاف بيان بريد الجزائر أن عملية الاستبدال تتم في مكتب البريد الذي تم به فتح الحساب.

وسيتم منح الزبائن وصلًا مؤقتًا لاستعماله في المعاملات إلى حين صدور البطاقة.

وأما بخصوص الوصل المؤقت، أكد بريد الجزائر أنه يتضمن كلمة السر الخاصة بمنصة ECNEP.