بريد الجزائر.. بهذه الوسائل يمكن سحب أكثر من 10 ملايين سنتيم

وضعت مؤسسة بريد الجزائر تحت تصرف زبائنها الذين يرغبون في سحب أرصدتهم من أجل تغطية تكاليف تفوق 10 ملايين سنتيم مجموعة من وسائل الدفع البديلة.

ومن الوسائل التي وضعها بريد الجزائر هي صيغة الصك المصادق عليه والذي يعده رئيس المكتب البريدي ويسلمه للزبون.

بالإضافة الى التحويل من حساب بريدي جاري الى حساب بريدي جاري آخر بواسطة صك بريدي، أو البطاقة الذهبية.

وذكرت المؤسسة انه يمكن لزبائن بريد الجزائر الحائزين على حسابات بريدية جارية تحرير صك بريدي لفائدة الغير، سواء كان المستفيد حائزا على حساب بريدي جاري او حتى حساب بنكي.