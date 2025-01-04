بريد الجزائر.. بيان هام بخصوص مسابقات وعروض مغرية

حذرت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم السبت، زبائنها من الروابط والصفحات المشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تدَّعي القيام بمسابقات وعروض مغرية.

وجاء في بيان بريد الجزائر “مع بداية السنة الجديدة، بريد الجزائر يدعو زبائنه الكرام إلى عدم النقر على الروابط و الصفحات المشبوهة. عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تدَّعي القيام بمسابقات وعروض وهمية مغرية تنتحل صفة المؤسسة”.

كما نشرت المؤسسة روابط صفحاتها الرسمية، على منصات التواصل الاجتماعي وهي

يوتوب:

بالإضافة إلى تطبيقاتنا الرسمية

بريدي موب:

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