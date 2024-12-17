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الوطني

بريد الجزائر.. بيان هام للزبائن

بقلم عايدة.ع
بريد الجزائر.. بيان هام للزبائن
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أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن توفير خدمة جديدة لفائدة زبائنها، تتمثل في إمكانية تحويل الأموال من حساب بريدي إلى حساب آخر عبر الصك البريدي.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن بريد الجزائر يوفر لزبائنه إمكانية تحويل الأموال. من حساب بريدي إلى حساب آخر عبر الصك البريدي على مستوى المكاتب البريدية.

كما ذكرت المؤسسة أن سقف التحويلات بواسطة الصك البريدي غير محدد.

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