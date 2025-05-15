بريد الجزائر.. بيان هام للمترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة التوظيف

أصدرت مؤسسة بريد الجزائر، مساء اليوم، بيانا صحفيا لفائدة كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة التوظيف.

وجاء في البيان:”تعلم مؤسسة بريد الجزائر كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة التوظيف، أنه قد تم تحديد تاريخ إجراء هذه المسابقة يوم السبت 31 ماي 2025.”

وأوضحت بريد الجزائر، أنه سيتم إرسال استدعاءات للمعنيين عبر البريد الإلكتروني (email)، تتضمن تفاصيل متعلقة بمكان و توقيت إجراء المسابقة.

وأشارت المؤسسة ذاتها، أن المسابقة ستُجرى على مرحلتين كالآتي:

-المرحلة الأولى: امتحان رقمي يُنظم يوم 31 ماي 2025 على مستوى المراكز المحددة في الإستدعاء المرسل إليكم.

-المرحلة الثانية: مقابلة مع لجنة الانتقاء (تبرمج لاحقا)، مخصّصة للمترشحين المقبولين في المرحلة الأولى، وذلك استنادًا إلى النتائج المتحصل عليها في الامتحان الرقمي، وعدد المناصب المفتوحة في ولاياتهم.

ودعت بريد الجزائر في الأخير من جميع المترشحين الالتزام بالتعليمات الواردة في الاستدعاء، والحضور في الوقت المحدد مرفقين بجميع الوثائق المطلوبة..