بريد الجزائر : بيان هام للمترشحين لمسابقة التوظيف

أصدرت إدارة بريد الجزائر مساء اليوم السبت بيانا هاما للمترشحين لمسابقة التوظيف لضمان سير الامتحان في أحسن الظروف.

وأوضحت بريد الجزائر في بيانها على فيسبوك أنه على جميع المترشحين دخول المنصة الإلكترونية باستعمال اسم المستخدم وكلمة السر المرسلين مسبقًا.

كما أكدت بريد الجزائر أن الهدف من دخول المنصة هو التحقق المسبق من إمكانية الدخول إليها.

وأشارت بريدالجزائر إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان ولوج المترشحين للمنصة يوم الامتحان بكل سهولة وأريحية.

وفي حال مواجهة أي صعوبات تقنية، يرجى من المترشحين تغيير متصفح الإنترنت المستعمل (navigateur).

ولأي استفسار أوصعوبة تقنية، يُرجى الاتصال على الرقم التالي: 021641616.