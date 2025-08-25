بريد الجزائر تحذر ..

حذرت مؤسسة “بريد الجزائر” زبائنها من أساليب جديدة تستهدف معطياتهم الشخصية للنصب والاحتيال.

وأكدت “بريد الجزائر” أنها رصدت محاولات احتيال إلكتروني، عبر رسائل نصية مزيفة تحتوي على روابط وهمية.

ودعت “بريد الجزائر” إلى عدم التعاطي مع رسائل نصية مزيفة تحتوي على روابط وهمية تحاكي الصفحة الرسمية للمؤسسة.

وأشارت، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك “أن تلك الروابط المزيّفة تهدف إلى سرقة معطياتكم الشخصية والسرية”.

وذكّرت “بريد الجزائر” زبائنها بعدم الضغط على أي رابط مشبوه يرسل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وبعدم إدخال بياناتهم الشخصية إلا بعد التأكد من صحة وأمان الصفحة.

وفي الأخير، تنصح المؤسسة جميع زبائنها بالتحلي بالحيطة والحذر، لتفادي الوقوع ضحيةً لمثل هذه المحاولات.

كما نشرت بريد الجزائر روابط صفحاتها الرسمية:

فايسبوك:https://www.facebook.com/algerieposteofficiel

انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/

ليكند ان:https://www.linkedin.com/company/algerieposte/

X :https://twitter.com/postedz

تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq&_r=1

يوتوب: https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ

بريدي موب:

https://play.google.com/store/apps/details…

Eccp : https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp