بريد الجزائر: تدعيم شبكة الموزعات الآلية بـ 1000 جهاز جديد

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن شبكة الموزعات الآلية لبريد الجزائر، ستتدعم بـ 1000 موزع جديد.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية أوضح الوزير، أن “المناقصة الخاصة بتوفير أكثر من 1000 موزع مالي لبريد الجزائر جارية”.

وأضاف الوزير أن شبكة الموزعات الآلية “ارتفعت بنسبة 42 بالمائة في السنتين الأخيرتين في الوقت الذي كانت لا تتعدى 1400 جهاز في سنة 2020”.

كما كشف الوزير أن قطاعه “يولي اهتماما خاصا لتشجيع آليات الدفع الالكتروني لتفادي تنقل المواطنين إلى مكاتب البريد، والحد من تداول النقود الورقية، من خلال الاعتماد على آليات الدفع عبر الانترنت وعبر تطبيق بريدي موب”.

ووفي رده على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أشارالوزير إلى أن “13 مليون مواطن يملك بطاقة بريدية عبر الوطن، تمكنه من دفع الفواتير الخاصة به والقيام بمختلف الخدمات التجارية والإدارية”،

كما انه تم إستعمال أكثر من مليون و700 ألف طالب للبطاقة البريدية خلال الدخول الجامعي لسنة 2023- 2024.