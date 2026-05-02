بريد الجزائر تشارك في أشغال مجلس الاستغلال البريدي بسويسرا

شاركت مؤسسة بريد الجزائر في أشغال مجلس الاستغلال البريدي التابع للاتحاد البريدي العالمي، التي احتضنتها مدينة برن خلال الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2026.

وحسب بيان للمؤسسة، شكّلت هذه المشاركة محطة هامة للاطلاع على أحدث التحولات التي يشهدها القطاع البريدي على المستوى الدولي.

وفي هذا الإطار، تابعت المؤسسة عن كثب أشغال اللجان المتخصصة، لا سيما تلك المتعلقة بسلسلة الإمداد اللوجستي، والخدمات البريدية، وكذا التحول الرقمي والخدمات المالية، وهي محاور استراتيجية تعكس التوجهات الجديدة للقطاع، الذي يشهد انتقالًا متسارعًا نحو نماذج قائمة على التجارة الإلكترونية والرقمنة.

كما تميّزت هذه المهمة بعقد لقاءات ثنائية وتبادل الخبرات مع عدد من الدول، حيث تم الاطلاع على تجارب رائدة في مجال تطوير الخدمات البريدية واللوجستية، خاصة ما تعلق بمنصات التجارة الإلكترونية، وتكامل الخدمات المالية، وتحسين تجربة الزبون.

وفي سياق هذه الزيارة، حظيت المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر باستقبال من طرف سفارة الجزائر في سويسرا، على هامش جلسات الاتحاد البريدي العالمي، في إطار زيارة مجاملة وتبادل التحيات.

وقد شكّل هذا اللقاء فرصة لتبادل الرؤى بشكل عام حول مسار تحديث المؤسسة وتعزيز التشاور حول آفاق تطوير القطاع البريدي في الجزائر، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة من خلال مقاربات المقارنة المرجعية (Benchmarking)، بما يساهم في دعم وتيرة التحول وتعزيز تموقع بريد الجزائر ضمن النماذج الحديثة.

وتعكس هذه المشاركة حرص مؤسسة بريد الجزائر على مواكبة التحولات العالمية التي يشهدها القطاع. واستلهام أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم مسار تحديث خدماتها وتعزيز دورها كفاعل أساسي في تطوير منظومة بريدية عصرية قائمة على الابتكار والرقمنة ودعم الاقتصاد الوطني.