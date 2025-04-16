بريد الجزائر: تطبيقا BaridiMob و Eccp متاحان مجدداً

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الأربعاء، بأن تطبيقَي BaridiMob و Eccp متاحان مجدداً على متجر Google Play، بعد أن تم سحبهما نتيجة لإجراءات تحقق جديدة اعتمدتها Google، و التي شملت عدة تطبيقات عبر العالم.

وأوضحت المؤسسة في بيانها، أن فرقها بذلت قصارى جهدها لإعادة توفيرهما على المنصة بأسرع وقت ممكن.

كما طمأنت المؤسسة زبائنها بأن التطبيقين يخضعان لأعلى معايير الحماية. كما جدّدت دعوتها إلى توخي الحذر وعدم تحميل أي تطبيقات غير رسمية. تنتحل صفة بريد الجزائر حفاظاً على سلامة معلوماتهم الشخصية والمالية.

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