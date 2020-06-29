بريد الجزائر.. تعليق سحب الشركات للأموال من المكاتب البريدية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن تعليق عمليات سحب الأموال من المكاتب البريدية للأشخاص المعنويين الحائزين على حسابات بريدية جارية.

وأفادت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الإثنين في بيان لها، أنه وتلبية لاحتياجات المواطنين من السيولة النقدية على مستوى مكاتب البريد في ظل جائحة كوفيد 19، وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية، تقرر تعليق عمليات سحب الأموال من المكاتب البريدية للأشخاص المعنويين الحائزين على حسابات بريدية جارية.

وأضافت المؤسسة أن الهدف من الإجراء الاستثنائي هو تسهيل عمليات سحب الأجور والإعانات والمعاشات من طرف المواطنين على مستوى الشبكة البريدية.

كما أشارت بريد الجزائر، أنه يمكن للأشخاص المعنويين الاستفادة من وسائل الدفع الكتابية المتاحة، بواسطة استعمال الصكوك المُصادّق عليها أو التحويلات من حساب إلى حساب أو تقديم صك بريدي للتحصيل من خلال نظام المقاصة الإلكترونية مع المنظومة المصرفية.

مشيرة في السياق ذاته، أنه يتم ضمان توفر السيولة على مستوى كافة المكاتب البريدية، لاسيما من خلال، تنصيب خلية تضم ممثلين عن قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبنك الجزائر، تسهر على المتابعة اليومية لوضعية السيولة النقدية على مستوى المكاتب البريدية.