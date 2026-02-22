بريد الجزائر تمدد آجال تحديث بيانات الزبائن عبر منصة ECCP

أعلنت بريد الجزائر عن تمديد آجال استكمال استمارات معرفة الزبون (KYC) إلى غاية 31 مارس 2026، وذلك استجابةً للتفاعل الإيجابي للزبائن مع عملية تحديث البيانات عبر منصة ECCP.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التمديد يهدف إلى منح الزبائن. وقتاً كافياً لتحديث معلوماتهم بكل سهولة وأمان، في إطار الالتزام بالتدابير التنظيمية المعمول بها لتعزيز أمان الحسابات والمعاملات المالية.

وأكدت بريد الجزائر. أن عدم إتمام العملية لا يؤدي إلى غلق الحساب أو حظره، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تحسين جودة الخدمات وحماية الزبائن.

كما شددت المؤسسة على أن المعطيات المقدمة. تبقى سرية وتعالج وفق الأطر القانونية المعمول بها، مع بقاء مسؤولية صحة المعلومات على صاحبها.

وأشارت في ختام البيان إلى حرصها على تقديم خدمات قريبة. رقمية ومبتكرة لجميع زبائنها.