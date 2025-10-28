بريد الجزائر..توضيح بخصوص إجراء امتحان المسابقة
بقلم أسماء.ع
نشرت مؤسسة بريد الجزائر الخطوات التالية الخاصة بالولوج إلى المنصة الرقمية يوم الامتحان. في إطار مسابقة التوظيف التي أطلقتها.
ويمكن الدخول إلى المنصة على الساعة 9:40 صباحا، يرجى الدخول إلى المنصة عبر الرابط : https://hiring-poste.at.dz
وبعد الدخول، يمكن اختيار لغة الامتحان (الخيار نهائي). ثم الضغط على “ابدأ الامتحان”.
وتليها إدخال اسم المستخدم وكلمة السر المرسلين سابقًا عبر الـ SMS والبريد الإلكتروني ثم انقر على ” تسجيل الدخول”. ثم الضغط على “يرجى التأكد من أنك لست روبوت “
كما يجب على المترشح قراءة تعليمات وقوانين الامتحان إلى نهاية الصفحة. ثم اضغط على “لقد قرأت وأوافق على تعليمات و قواعد اجتياز الامتحان الرقمي “.
وعلى الساعة العاشرة 10:00 صباحا تظهر الأسئلة تلقائيًا بعد ثواني قليلة.
وبعد هذا التوقيت، لا يمكن الولوج إلى المنصة.
