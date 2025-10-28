بريد الجزائر..توضيح بخصوص إجراء امتحان المسابقة

نشرت مؤسسة بريد الجزائر الخطوات التالية الخاصة بالولوج إلى المنصة الرقمية يوم الامتحان. في إطار مسابقة التوظيف التي أطلقتها.

https://hiring-poste.at.dz ويمكن الدخول إلى المنصة على الساعة 9:40 صباحا، يرجى الدخول إلى المنصة عبر الرابط :

وبعد الدخول، يمكن اختيار لغة الامتحان (الخيار نهائي). ثم الضغط على “ابدأ الامتحان”.

وتليها إدخال اسم المستخدم وكلمة السر المرسلين سابقًا عبر الـ SMS والبريد الإلكتروني ثم انقر على ” تسجيل الدخول”. ثم الضغط على “يرجى التأكد من أنك لست روبوت “

كما يجب على المترشح قراءة تعليمات وقوانين الامتحان إلى نهاية الصفحة. ثم اضغط على “لقد قرأت وأوافق على تعليمات و قواعد اجتياز الامتحان الرقمي “.

وعلى الساعة العاشرة 10:00 صباحا تظهر الأسئلة تلقائيًا بعد ثواني قليلة.

وبعد هذا التوقيت، لا يمكن الولوج إلى المنصة.