بريد الجزائر تُبرم إتفاقية مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

أبرمت مؤسسة بريد الجزائر، صبيحة اليوم بمقر المديرية العامة، اتفاقية إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، في خطوة تعكس حرص المؤسستين على تنسيق الجهود ودعم حاملي المشاريع.

وحسب بيان للمؤسسة، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين أصحاب المشاريع من الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات البريدية والمالية. مع اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، بما يساعد على تحسين التسيير، وتطوير الأداء، وتعزيز اندماجهم في الدورة الاقتصادية.

كما تعزّز هذه الشراكة التعاون بين المؤسستين على أساس تكامل الأدوار وتبادل المنافع. وتشجّع روح المبادرة والمقاولاتية، إلى جانب مرافقة حاملي المشاريع وتسهيل نشاطهم والمساهمة في دفع التنمية.