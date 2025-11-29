بريد الجزائر تُحذر زبائنها من مشاركة معلوماتهم

ذكرت مؤسسة بريد الجزائر، زبائنها، بضرورة عدم مشاركة أي معلومات خاصة بالبطاقة الكلاسيكية، بما في ذلك الرقم السري ورمز التحقق OTP.

وأكدت المؤسسة، عبر بيان لها، أنها لا تطلب مطلقًا من زبائنها هذه المعلومات عبر التطبيقات أو الرسائل أو المكالمات. مشيرة إلى أن أي طلب من هذا النوع يعد محاولة احتيال.

كما دعت بريد الجزائر، إلى الإبلاغ الفوري عن أي جهة تدعي الإنتماء للمؤسسة، وذلك عبر القنوات الرسمية.

