بريد الجزائر تُشيد بالسلوك البطولي لمُوظفها بمكتب الطارف

تقدمت أسرة بريد الجزائر، وعلى رأسها المديرة العامة، بأسمى عبارات التقدير والإشادة بالسلوك البطولي والمسؤول الذي أبداه مكلف الزبائن سيناوي عبد السلام، على مستوى مكتب بريد الشط 1100، بالطارف، على إثر حادثة اقتحام المكتب، وما رافقها من اعتداء جبان على عماله.

وتصدّى مكلف الزبائن، بكل شجاعة ورباطة جأش للمعتدين، دفاعًا عن حرمة المرفق العمومي وصونًا للمال العام.

وقال بيان المؤسسة، أن هذا الموقف المشرف قد برهن أن العمل في مكاتب البريد ليس مجرد وظيفة، بل رسالة سامية قوامها خدمة الزبون، الدفاع عن حقوقه ، والاضطلاع بالواجب المهني.

وثمنت المؤسسة هذا السلوك النبيل الذي يعكس أسمى معاني الالتزام وروح المسؤولية. واعتبره نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص. ودليلًا حيًا على ما يتحلى به عمالها من وعي مهني عالٍ واستعداد دائم لأداء واجبهم في مختلف الظروف.