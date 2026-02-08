بريد الجزائر تُطلق حزمة جديدة وعصرية من بطاقات الدفع الالكتروني

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، هن إطلاق حزمة جديدة وعصرية من بطاقات الدفع الالكترونية، وكذا خدمة CCP BUSINESS CASHLESS القائمة على مبدأ “صفر نقد” والموجّهة للمؤسسات، المهنيين، أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الناشئة.

وجاء ذلك، بمناسبة إحياء المؤسسة، يوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، للذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسها. في محطة مفصلية أعلنت من خلالها عن مرحلة جديدة في مسار عصرنة المرفق البريدي وتعزيز التحول الرقمي والمالي.

وجرى هذا الحدث بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، إطارات سامية في الدولة. وفاعلين اقتصاديين وممثلي الأسرة الإعلامية. بما يعكس المكانة المحورية التي يحتلها بريد الجزائر في دعم ومرافقة التحولات الوطنية الكبرى.

وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت بشيري، المديرة العامة لمؤسسة بريد الجزائر، أن هذه الذكرى تجسّد امتدادًا تاريخيًا ودورًا سياديًا راسخًا لقطاع البريد في خدمة الزبون.

مبرزة انخراط المؤسسة الكامل في الديناميكية الوطنية للتحول الرقمي، انسجامًا مع التوجيهات السامية للسيد رئيس الجمهورية.

مُعلنةً في هذا السياق عن الإطلاق الرسمي لخدمة CCP BUSINESS CASHLESS القائمة على مبدأ”صفر نقد” والموجّهة للمؤسسات، المهنيين، أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الناشئة.

وجاء ذلك، في خطوة عملية لتعميم الدفع غير النقدي وتعزيز الحوكمة المالية. مع تحديد هدف بلوغ مليار معاملة مالية رقمية في أفق 2028.

وشهدت المناسبة أيضًا الكشف عن باقة جديدة من الخدمات الرقمية، من بينها: TASDIK، TIKKA، AMANTEC PortEco، KYC وBARIDIMAP، في إطار تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية.

كما تم إطلاق حزمة جديدة وعصرية من بطاقات الدفع الإلكترونية، بمزايا متنوعة تشمل بطاقة CLASSIC للاستعمال اليومي. بطاقة CASHLESS المخصّصة للشركات. وبطاقة Premium الموجهة للأعمال والتسيير الرقمي، بما يعزز الشفافية، الأمان، وتتبع المعاملات.

كما تم الإعلان عن بطاقة Hourra الموجّهة خصيصًا لأسرة الصحافة الوطنية. تقديرًا لدورها المحوري في نقل المعلومة ومرافقة الاتصال المؤسساتي.

إلى جانب بطاقات الدفع المسبق GIFT وVISITOR مخصصة للزوار في الجزائر،EMPLOYEE مخصصة للموظفين.

وعلى هامش المناسبة، تم توقيع اتفاقيات شراكة مع عدة مؤسسات وطنية، من بينها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA. اتصالات الجزائر الفضائية، متعامل الهاتف جازي، بنك الإسكان الوطني. وشركة التأمين الجزائرية للحياة وذلك بهدف دعم مسار الرقمنة وتعزيز الشمول المالي.

وأكد بريد الجزائر، من خلال هذه الانطلاقة الجديدة والمتكاملة، التزامه بمواصلة تحديث خدماته وتعزيز دوره كفاعل عمومي سيادي. في مرافقة مسار التحول المالي والرقمي الوطني. مع وضع المواطن في صميم هذا المسار.