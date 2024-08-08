بريد الجزائر تُطلق خدمة جديدة

نشرت مؤسسة بريد الجزائر عبر حسابها على الفيسبوك فيديو توضيحي خدمة الاشعارات عبر الـ SMS عن طريق التطبيق ECCP.

وأوضحت بريد الجزائر عبر الفيديو انه بإمكان زبائنها الإستفادة من خدمة الاشعارات عبر الـ SMS عن طريق التطبيق ECCP.

وتتمثل هذه الخدمة في تلقي إشعارات عبر الـ SMS لكل إيداع أوتحويل أوسحب.

بالإضافة إلى ضمن الرصيد الجديد مع الإشعارات. وكذا تسجيل الدخول أوفتح حساب CCP. وأيضا تطلع على رصيد حساب CCP .

ولتحميل التطبيق يرجى الضغط على الرابط التالي: بريد الجزائر .