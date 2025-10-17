بريد الجزائر تُعلن عن موعد إجراء مسابقة التوظيف الوطنية

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، لفائدة جميع المترشحين المعنيين بالمسابقة الوطنية للتوظيف، أنّ الامتحان الوطني سيُجرى يوم 30 أكتوبر 2025، عبر المنصّة الرقمية المخصّصة للتوظيف.

وحسب بيان للمؤسسة، سيتمّ إرسال الرسائل النصّية القصيرة (SMS) المتضمّنة اسم المستخدم وكلمة المرور خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أكتوبر 2025. وذلك لتمكين المترشحين من الولوج إلى المنصّة في الوقت المحدّد وبكل أريحية.

كما سيتمّ الاتصال مباشرة بالمترشحين الذين لم يتلقّوا هذه الرسائل من طرف مركز الاتصال التابع للمؤسسة خلال الأيام الثلاثة الموالية. من أجل تزويدهم بالبيانات اللازمة وضمان مشاركتهم في الامتحان دون أيّ عائق.

وحرصاً من مؤسسة بريد الجزائر على تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان السير الحسن لهذه العملية الوطنية الهامة، ستشرع المؤسسة خلال الأيام القليلة المقبلة في نشر دليل المستخدم وشروحات مرئية تفصيلية توضح، خطوة بخطوة، كيفية استخدام المنصّة الرقمية وإجراء الامتحان بكل سهولة ويسر.

كما سيتمّ بثّ هذه المواد الإرشادية عبر المنصّات والصفحات الرسمية لمؤسسة بريد الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي. قصد تمكين جميع المترشحين من الاطلاع عليها في الوقت المناسب والاستعداد الجيد ليوم الامتحان.

هذا ودعت مؤسسة بريد الجزائر في الأخير جميع المترشحين إلى متابعة منشوراتها الرسمية بانتظام. لمواكبة كل المستجدات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالمسابقة الوطنية للتوظيف.