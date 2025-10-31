بريد الجزائر تُعلن عن نتائج الإمتحان الوطني للتوظيف

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن نتائج الإمتحان الوطني الرقمي للتوظيف، التي جرى بنجاح تام وفي ظروف مثالية.

وحسب بيان للمؤسسة، ومن أصل 130 ألف مترشح لـ789 منصباً، تمّ الاحتفاظ بما بين 8 إلى 10 مترشحين لكل منصب. أي ما مجموعه 7223 مترشحاً سيتم استدعاؤهم لإجراء المقابلات أمام لجان الانتقاء الولائية.

وقد تمّ تقييم المترشحين وفق معيارين موضوعيين هما، سرعة الإجابة وعدد الإجابات الصحيحة. وهو ما يفسّر عدم تأهل بعض المترشحين الذين أجابوا إجابات صحيحة ولكن بوتيرة أبطأ من غيرهم.

وحول مسألة اللغة والترجمة، تم إعداد أسئلة الامتحان باللغات العربية، الانجليزية والفرنسية، غير أنّ بعض المترشحين اختاروا تفعيل خاصية الترجمة التلقائية على هواتفهم أو حواسيبهم، مما أدى إلى ترجمة الأسئلة عبر المتصفح.

وأكدت المؤسسة أن هذه الترجمات التلقائية لا تتحمل بريد الجزائر أي مسؤولية عنها، إذ تعود حصراً إلى إعدادات المستخدمين الشخصية.

كما أكدت مؤسسة بريد الجزائر، أن نجاح المسابقة يشكل خطوة جديدة في مسار تحديث أساليب التوظيف العمومي. وتجسيداً فعلياً لنهج التحول الرقمي الذي تعتمده المؤسسة خدمة للمواطنين ولمبدأ تكافؤ الفرص.

هذا وتمنت مؤسسة بريد الجزائر كل التوفيق للمترشحين المدعوين لإجراء المقابلات الشفوية. كما تقدمت بأصدق التمنيات بحظ أوفر لكل من لم يُوفقوا هذه المرة. مؤكدة أن فرصاً أخرى ستتاح مستقبلاً بنفس القدر من الشفافية.