بريد الجزائر تُعلن فتح بعض مكاتبها استثناءً غدا الجمعة

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أنه وبصفة استثنائية سيباشر في فتح بعض مكاتبه عبر الوطن يوم غد الجمعة 17 مارس 2023.

وحسب بيان للمؤسسة، سيتم فتح المكاتب المعنية، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار.

ويأتي هذا الإجراء، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وكذا تحسبا لعمليات دفع المعاشات والرواتب والزيادات المترتبة عنها.

وأوضح البيان، أن هذا الإجراء سيخص المؤسسات البريدية العاملة بنظام المناوبة. والمكاتب المتنقلة فضلا عن مكاتب البريد ذات التصنيف الخاص.