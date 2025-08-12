“بريد الجزائر” توضح حول مقطع فيديو لزبون يشتكي من سوء المعاملة بأحد مكاتبها

فندت مؤسسة “بريد الجزائر” ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر أحد الزبائن وهو يشتكي من سوء معاملة مزعومة تعرض لها بأحد مكاتب البريد بولاية تبسة.

وأكدت المؤسسة، عبر بيان لها، أنها وفور الاطلاع على مقطع الفيديو. بادرت بفتح تحقيق مستعجل قصد الوقوف على ملابسات القضية موضوع الشكوى، والتثبت من وقائعها.

وجاء في البيان: “وإذ تفند المؤسسة بشكل قطعي ما ورد في الفيديو من مزاعم، فإنها تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الادعاءات الواردة فيه. لما انطوت عليه من مغالطات من شأنها المساس بسمعة المؤسسة ومصداقيتها”.

واغتنمت مؤسسة “بريد الجزائر” هذه الفرصة، لتذكير زبائنها بأن تقديم الشكاوى متاح عبر “فضاء الزبون”. المخصص لإيداعها ومتابعتها بصفة آنية. مع ضمان تقديم ردود رسمية في آجال معقولة، فضلاً عن استمرار توفر خدمة الزبائن عبر الرقم 1530. لمعالجة مختلف الاستفسارات والانشغالات.