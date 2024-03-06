بريد الجزائر: خدمة جديدة .. تأمين السيارات بالتقسيط 

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر خدمة الدفع بالتقسيط بين كل من مؤسسة “بريد الجزائر” وشركة “أليانس” للتأمينات تحت شعار “اشتري الآن وادفع لاحقا”.

وأوضحت بريد الجزائر عير صفحتها على الفيسبوك أن هذه الخدمة تتيح لزبائن بريد الجزائر إكتتاب عقود التأمين لدى الشركة مع الدفع بالتقسيط.

كما أن هذه الخدمة ستصبح عملية إبتداءا من 11 مارس وتتيح لزبائن بريد الجزائر إمكانية اكتتاب عقود التأمين مع الدفع بالتقسيط، عن طريق الخصومات الشهرية من حساباتهم. مع اقتطاع “عمولة رمزية” لفائدة المؤسسة.

وستكون البداية بتأمين السيارات، على أن يتم توسيع الخدمة مستقبلا، لتشمل مختلف منتجات التأمين.

وسيكون بإمكان صاحب حساب بريدي جاري نشط، الاستفادة من هذه الخدمة “بكل سهولة”. وهذا سواء على مستوى الوكالات التجارية أوإلكترونيا.