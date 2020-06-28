بريد الجزائر.. خلية خاصة لمعالجة شكاوي الزبائن

الوطني
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بريد الجزائر.. خلية خاصة لمعالجة شكاوي الزبائن
بقلم فوزية.م

نصبت، اليوم الأحد، مؤسسة بريد الجزائر خلية خاصة بمعالجة شكاوي زبائنها.

وأفادت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها، أنه وفي إطار التحسين المستمر لخدماتها، تم تنصيب خلية لمعالجة شكاوى الزبائن سواء الواردة عبر البريد العادي أي العنوان البريدي أو عبر البريد الإلكتروني المتاح في الموقع الرسمي للمؤسسة www.poste.dz.

ودعت المؤسسة جميع زبائنها لتقديم ومراسلة شكاويهم وإنشغالاتهم عبر البريد الإلكتروني [email protected]

أو بعث إرسالية إلى العنوان الآتي: خلية معالجة الشكاوى، المديرية العامة لبريد الجزائر، حي الاعمال، باب الزوار 16042 الجزائر.


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