بريد الجزائر: سحب 262 مليار دينار منذ الفاتح أوت

كشف عبد الكريم دحماني، مدير عام بريد الجزائر، أن هناك نقص في السيولة المالية على مستوى مراكز البريد.

وأضاف دحماني في حديث للتلفزيون العمومي، أن سبب نقص السيولة المالية على مستوى مراكز البريد راجع لنقص في استلام الأموال من بنك الجزائر لتزويد المكاتب البريدية لتلبية طلبات الزبائن.

وأضاف ذات المتحدث، أن بنك الجزائر ضخ 171 مليار دينار لبريد الجزائر في الفترة الممتدة من 1 إلى 25 أوت الفارط، غير أنه تم سحب 262 مليار دينار على مستوى الشبكة البريدية.

وأشار دحماني، إلى أن سبب نقص السيولة يرجع أيضا إلى نقص في الإيداعات من المعاملات التجارية والبنوك بالإضافة إلى الفترة الصحية التي انعكست سلبا على ايداعات النقود في بنك الجزائر.

وأوضح المدير العام لبريد الجزائر، أن المؤسسة إتخذت عدة إجراءات من أجل تخفيف الضغط على مراكز البريد من خلال تسقيف السحب وتعليق السحب للأشخاص المعنويين، وكذا التوكيل الإستثنائي لسحب الأموال.

وقال دحماني، أنه تم القيام بـ 870 ألف عملية سحب بمبلغ 17.5 مليار دينار عبر الموزعات الٱلية.