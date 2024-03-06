بريد الجزائر : شاهد كيف يتم سحب الأموال بدون بطاقة

نشرت مؤسسة بريد الجزائر منشورا توضيحيا لفائدة زبائنها للاستفادة من خدمة السحب بدون بطاقة بكل سهولة. وذلك عبر الشبابيك الآلية لبريد الجزائر.

وأوضحت بريد الجزائر عبر صفحتها على الفيسبوك، أنه “مع خدمة «Cardless» وتطبيق بريدي موب، إستفيدوا من خدمة السحب بدون بطاقة بكل سهولة عبر الشبابيك الآلية لبريد الجزائر”.

كما نشرت مشاهدة عبر فيديو توضيحي بعملية السحب بدون بطاقة بكل سهولة عبر الشبابيك الآلية لبريد الجزائر.