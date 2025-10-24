بريد الجزائر: ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة وتحديث المنصات

شددت المديرة العامة ل”بريد الجزائر”، شيراز بشيري، على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة وتحديث المنصات الرقمية، مع الارتقاء بجودة الخدمات والتسيير النوعي بالمؤسسة.

وحسب ما أفاد به بيان لبريد الجزائر، وقفت بشيري، خلال زيارة عمل قادتها أمس الخميس إلى المركب الوطني للبريد ببئر توتة في العاصمة. على “مختلف الورشات والأنشطة التقنية والإنتاجية. من بينها مركز تشخيص البطاقات، مركز الاتصال، مركز الفرز الوطني والدولي، مركز البريد السريع EMS. مركز المعالجة النقدية (CTM)، مركز البيانات ومصلحة البريد الهجين”.

وعبرت المديرة العامة لبريد الجزائر عن شكرها وتقديرها الكبيرين لجميع الإطارات والعمال على جهودهم المتواصلة.

مؤكدة أن “النهج الجديد في تسيير المؤسسة يقوم على أسس تشاركية يكون معيارها المرجعي هو النجاعة. في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة”.

كما شددت على ضرورة “تسريع وتيرة الرقمنة وتحديث المنصات الرقمية. مع الإرتقاء بجودة الخدمات والتسيير النوعي، بما يعزز مكانة بريد الجزائر كمؤسسة مواطنة حديثة ورائدة في تقديم الخدمة العمومية”.