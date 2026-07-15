بريد الجزائر: عودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، الأربعاء، أن الاضطرابات التقنية التي مست مساء أمس، بعض خدماتها قد تمت معالجتها بالكامل، وعادت جميع الخدمات المعنية إلى العمل بشكل طبيعي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، عودة الخدمات تحقق بفضل التدخل السريع والتعبئة الفورية لفرقها التقنية. التي عملت بكل احترافية ونجاعة إلى غاية استعادة السير العادي للخدمات.

كما توجهت مؤسسة بريد الجزائر بخالص الشكر إلى زبائنها الكرام على تفهمهم وصبرهم. مجددة التزامها بضمان استمرارية خدماتها وتحسين جودة أدائها بما يلبي تطلعاتهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور