بريد الجزائر: عودة الخدمة بعد تذبذب ظرفي في الشبكة 

أعلنت ؤسسة بريد الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن استئاف الخدمة في بعض المكاتب البريدية، وهذا بعد تسجيل تذبذب ظرفي ومحدود في الشبكة .

وأوضحت بريد الجزائر في بيان لها، أنه قد تم تسجيل تذبذب ظرفي ومحدود في الشبكة على مستوى بعض مكاتب البريد. نتيجة أشغال صيانة تقنية مبرمجة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها.

وأشار المصدر نفسه، أنه تم استئناف الخدمة بشكل طبيعي في وقت وجيز، مما سمح بعودة النشاط. إلى وتيرته العادية دون تأثير يُذكر على سير العمل.

وفي ختام البيان، عبرت المؤسسة عن شكرها وتقديرها لزبائنها على تفهّمهم. كما جددت التزامها الدائم بتوفير خدمة عمومية نوعية، فعّالة، تستجيب لتطلعاتهم.

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