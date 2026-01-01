بريد الجزائر: فتح استثنائي لبعض المكاتب يوم غد الجمعة

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن فتح بعض مكاتبها بصفة استثنائية وذلك يوم غد الجمعة. ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا إلى غاية منتصف النهار.

وأوضحت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا القرار الاستثنائي يشمل المكاتب البريدية الكبرى. المتمركزة على مستوى مقرات الولايات والدوائر والبلديات.

ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا على التزام مؤسسة بريد الجزائر بضمان استمرارية الخدمة. وتلبية احتياجات الزبائن.