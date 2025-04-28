بريد الجزائر: فتح استثنائي لمنصة التوظيف أمام المترشحين لتصحيح بياناتهم

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن فتح استثنائي لمنصة التوظيف الالكترونية، وذلك في إطار عملية تنظيف دقيقة للبيانات المسجلة خلال المرحلة الجارية من التوظيف لسنة 2025.

وأكدت المؤسسة أن مراجعة أولية لملفات الترشح كشفت عن وجود معطيات خاطئة أو ناقصة تم إدخالها من قبل بعض المترشحين، مشددة على أن صحة ودقة المعلومات تظل مسؤولية شخصية لكل مترشح.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة الموارد البشرية أن جميع الإجراءات المعتمدة في هذه العملية تخضع بالكامل لمبادئ الشفافية، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو عاطفية.

وحرصًا منها على ضمان تكافؤ الفرص ومنح المترشحين المتضررين حقهم في تعديل بياناتهم، قررت المؤسسة، بصفة استثنائية، إعادة فتح المنصة الإلكترونية يوم الأربعاء 30 أفريل 2025، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالًا، ولمدة أربع وعشرين ساعة فقط.

ودعت بريد الجزائر جميع المعنيين إلى تصحيح بياناتهم عبر الرابط الرسمي: https://careers.poste.dz، مؤكدة أن الالتزام بالدقة والجدية خلال هذه المرحلة الحاسمة يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال عملية التوظيف بنزاهة.

وختمت المؤسسة بيانها بتمنياتها بالتوفيق لجميع المترشحين، مع التشديد على أهمية احترام المواعيد النهائية والتعليمات، حفاظًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الحظوظ بين الجميع.