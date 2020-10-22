قررت مؤسسة بريد الجزائر فتح مراكز البريد التي تسجل حركة مالية معتبرة يوم الجمعة بداية من الساعة 8 صباحًا إلى غاية 12 ظهرًا.

وأوضحت المؤسسة أن زيادة الحجم الساعي لمكاتب البريد التي تسجل حركة مالية معتبرة من خلال تجنيدها صباح يوم غد الجمعة

ووفق بيان بيان المؤسسة فإن مكاتب البريد المهنية ستفتح يوم الجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

وهذا الإجراء يهدف لتحسين نوعية الخدمات في فترات التوافد الكبير للسماح للمواطنين بإجراء مختلف العمليات المالية والبريدية خلال أيام إجازته.

كما تم وضع برنامج لصب منح معاشات التقاعد لصالح المتقاعدين وكذلك لفائدة جميع المعاشات الإجتماعية الأخرى.