بريد الجزائر: قنوات عديدة للإطلاع على الأرصدة البريدية لحاملي البطاقة الذهبية

أفادت مؤسسة بريد الجزائر، أنه على حاملي البطاقة النقدية الذهبية ضرورة التأكد من وجود رصيد كاف في حساباتهم البريدية الجارية.

وجاء في بيان للمؤسسة، أنه يجب التأكد من وجود رصيد قبل إنجاز أي عملية سحب أو دفع أو تحويل للأموال.

وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14_299 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1435 الموافق لـ 21 أكتوبر 2014.

المرسوم يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد.

وأضاف البيان، أن كل أمر بالخصم لعدم كفاية الرصيد في أي حساب بريدي جار يترتب عنه تطبيق تعريفة عدم كفاية الرصيد غير المتوقع المقدرة بـ 150 دينار جزائري.

وفي هذا السياق ولتفادي تطبيق هذه التعريفة وضع بريد الجزائر في متناول زبائنه عدة قنوات تمكنهم من الإطلاع على أرصدة حساباتهم البريدية.

وذلك من خلال كافة شبابيك المكاتب البريدية وكذا الموزعات الآلية البنكية وعبر أجهزة الدفع الإلكتروني المتواجدة في المكاتب البريدية.

كما يمكنهم الإطلاع على أرصدتهم من خلال الموقع الإلكتروني وأيضا عبر تطبيق الهاتف النقال “بريدي موب”.