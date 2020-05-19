بريد الجزائر: مراكز بريد متنقلة في مناطق الظل

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن إنشاء مكاتب بريد متنقلة لتكون أقرب للزبائن خلال فترة الحجر الصحي.

وأعلن اليوم الثلاثاء، شبل نبيل، مدير الدراسات بقسم النقدية والمعاملات البريدية المالية لمؤسسة بريد الجزائر، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى عن تخصيص عدة مكاتب بريدية متنقلة بمناطق الظل، لتمكين المواطنين من القيام بجميع العمليات المالية والبريدية.

وأوضح ذات المتحدث، أن مكاتب البريد المتنقلة مزودة بالمعدات اللازمة وستغطي عدة ولايات، خاصة في المدن الكبيرة، حيث تكون الحشود في مكاتب البريد عالية للحد من الاكتظاظ والتزاحم والسماح للمواطنين بسحب أموالهم.

كما أعلن أن تجديد بطاقة الذهبية سيتم بشكل تلقائي ، مشيراً إلى أن تلك المتوفرة لشهر جوان متاحة بالفعل، وأنه يمكن استلامها الآن.