بريد الجزائر.. معالجة كل طلبيات الحصول على البطاقة الذهبية

كشفت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الأربعاء عن انتهائها في عملية دراسة كل الطلبيات المتعلقة بالحصول على البطاقة الذهبية.

وأضافت مؤسسة بريد الجزائر عبر موقعها الرسمي أنه لم تعد تحصي أي طلبية عالقة على مستواها فيما يخص هذا الملف.

كما دعت مؤسسة بريد الجزائر كافة المواطنين للاقتراب من المكاتب البريدية التي تم فتح حساباتهم البريدية فيها لاستلام بطاقاتهم.

وأكدت ذات المؤسسة، أنه من شهر جوان المنصرم، تم صنع مالا يقل عن 264735 بطاقة ذهبية وإرسالها إلى أصحابها.

ودعت بريد الجزائر إلى تصفح الرابط https://edcarte.poste.dz/ar/cmd_status.php أو الاقتراب من المكتب البريدي الذي تم فتح حساباتهم البريدية وذلك لاستلامها.

وكشفت أيضا أنه في الاسبوع الأول من الشهر الجاري، تم تصنيع ما يزيد عن 12400 بطاقة.

وقد تم تصنيع وتسليم مالا عن5 537 577 بطاقة ذهبية إلى الزيائن، وتم تزويدهم ببطاقة الدفع التي تتيح لهم أيضا الاستفادة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل الدفع عن بعد والتحويل السريع للأموال ،شراء تذاكر الطيران.