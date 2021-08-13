 بريد الجزائر: مكاتب متنقلة في الأحياء والقرى المتضررة من الحرائق

وضعت مؤسسة بريد الجزائر مكاتب متنقلة وسُعاة يجوبون الأحياء والقرى لخدمة المواطنين المتضررين من الحرائق. وهذا في إطار التدابير المتخذة من طرف الوزارة، الرامية الى ضمان استمرارية الخدمة العمومية. وتكملة للإجراءات الاستعجالية المتخذة من قبل.

وأوضح بيان المؤسسة أنه ستشرع بداية من يوم غد السبت بتسخير جملة من الإمكانيات البشرية والمادية الإضافية.

والهدف منها تسهيل العمليات البريدية لفائدة سكان المناطق التي تضررت بها مكاتب البريد من الحرائق.

وفي ذات السياق ستكون المكاتب المتنقلة مزودة بمولدات الطاقة، وباتصال دائم بالشبكة عبر القمر الصناعي. حيث يتم في هذه الأثناء، بالتعاون مع شركة إتصالات الجزائر الفضائية.

كما سيتم تجنيد “سعاة vaguemestres”، يقومون بتسهيل عملية سحب أموال الزبائن، وذلك باستلام صكوكهم البريدية، نقلها لأقرب مكتب بريد. وذلك للقيام بعملية التخليص، ثم نقل وتسليم المبالغ المالية لأصحابها في الاحياء والقرى المعنية.

وفي الختام جدد بريد الجزائر تعازيها الخلصة أسر شهداء الحرائق معبرين عن تضامنهم المطلق مع كافة المواطنين المتضررين.